31 августа 2025
30 августа 2025

Мэрия Челябинска обновила афишу ко Дню города

В День города Челябинска пройдет Парад первоклассников
Парад первоклассников начнется в парке имени Гагарина
Парад первоклассников начнется в парке имени Гагарина

Администрация Челябинска обновила программу праздничных мероприятий ко Дню города, добавив Парад первоклассников. Торжества, посвященные 289-летию города, проводятся с 30 августа по 20 сентября, сообщили в мэрии.

«Обновленная афиша праздничных мероприятий. Они посвящены 289-летию Челябинска», — уточнили в мэрии.  

Празднования стартовали 30 августа с Международного джазового фестиваля. Впервые за долгое время основные торжества состоятся в точную дату основания города — 13 сентября. В этот день ожидаются выступления Дмитрия Певцова, Валерии и группы «Братья Грим». Программа также включает городской вернисаж, кинопоказы, караоке и выставки. Полная афиша Дня города — в материале URA.RU.

Порядка 25 мероприятий пройдут в Челябинске в честь праздника
Порядка 25 мероприятий пройдут в Челябинске в честь праздника
Фото:

