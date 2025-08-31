Мэрия Челябинска обновила афишу ко Дню города

Администрация Челябинска обновила программу праздничных мероприятий ко Дню города, добавив Парад первоклассников. Торжества, посвященные 289-летию города, проводятся с 30 августа по 20 сентября, сообщили в мэрии.
«Обновленная афиша праздничных мероприятий. Они посвящены 289-летию Челябинска», — уточнили в мэрии.
Празднования стартовали 30 августа с Международного джазового фестиваля. Впервые за долгое время основные торжества состоятся в точную дату основания города — 13 сентября. В этот день ожидаются выступления Дмитрия Певцова, Валерии и группы «Братья Грим». Программа также включает городской вернисаж, кинопоказы, караоке и выставки. Полная афиша Дня города — в материале URA.RU.
