30 августа 2025

Прокуратура наказала руководство магнитогорской компании за обман рабочего

Компанию ООО «Горизонт Урал Строй» прокуратура Магнитогорска уличила в нарушении ТК
Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска (Челябинская область) провела проверку по обращению сотрудника ООО «Горизонт Урал Строй» относительно возможных нарушений трудового законодательства. В результате надзорных мероприятий в деятельности компании были выявлены нарушения, за которые работодатель понес административное наказание.

«Установлено, что руководство ООО „Горизонт Урал Строй“ осуществляло несвоевременные выплаты заработной платы, а трудовой договор с работником был оформлен с нарушением требований законодательства. Кроме того, в электронных трудовых книжках отсутствовала часть необходимых записей. По итогам проверки директору организации было внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также вынесено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения трудовых прав работников», — отмечает пресс-служба ведомства

В отношении компании возбуждены административные производства по части 4 (ненадлежащее оформление трудового договора) и части 6 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата заработной платы и других причитающихся выплат в установленный срок). В результате вмешательства прокуратуры рабочему была доначислена и выплачена заработная плата в размере 33 тысяч рублей. ООО «Горизонт Урал Строй» оштрафовано.

