Челябинским водителям и начальнику карьера заплатят от 150 тысяч рублей

В Челябинской области водителям бензовозов и начальнику карьера предложили зарплату от 150 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», высокооплачиваемые вакансии открылись для агронома, моушн-дизайнера, конструктора и водителя трамвая.
«От 150 тысяч рублей будет зарабатывать водитель бензовоза. В задачи входит перевозка грузов в УрФО. Требуется водительское удостоверение категории Е и опыт работы водителем этой категории», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Карьер, руководителя которого ищут, связан с добычей и обработкой природного камня. Через три месяца начальник сможет зарабатывать еще выше — до 220 тысяч рублей. Придется управлять персоналом, контролировать качество продукции, выполнять планы добычи, оптимизировать производственные ресурсы. Без опыта и здесь не обойтись. Он должен быть релевантным. Заодно требуется знать технологию распила гранитных блоков канатными станками, уметь работать с техдокументацией.
Дизайнер нужен создателям мультимедийных шоу, которые создают для разных регионов: от Москвы и Сочи до Камчатки. Он будет создавать 2D- и 3D-анимацию. Направления разные: предматчевые шоу, 3D-mapping, арт-объекты, интерьерный видеодизайн, контент для интерактивных технологий. Придется также монтировать видео, моделировать архитектурные и другие объекты под задачу. Специалист должен быть вооружен знанием специализированных программ. От него ждут идей и заинтересованности в изучении трендов искусства и мультимедиа. Трудится предстоит в офисе, который находится в центре Челябинска.
Агроному за зарплату от 120 тысяч рублей предстоит выстраивать техпроцессы по выращиванию цветочной продукции в супермаркетах. Требуется высшее образование и опыт работы либо желание учиться. Доход можно будет повысить с ростом квалификации, обеспеченным компанией. Водитель трамвая в «ЧелябГЭТ» сможет зарабатывать до 105,6 тысячи рублей с льготами для иногородних, а врач-диетолог в санатории «Чебаркульский» получит аналогичную зарплату при должном образовании. Инженеру-конструктору для трудоустройства достаточно иметь базовые знания в проектировании и изготовлении металлоконструкций, грузоподъемных механизмов и подъемно-транспортного оборудования. Хотя опыт от трех лет потребуется. К нему должно прилагаться уверенное владение программами для проектирования.
