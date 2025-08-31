Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор Игорь Донгаузер 1 сентября приняли участие в открытии первого прокурорского класса в регионе. Профильная группа будет учиться на базе открытого в этот же день инновационного лицея «Созвездие» в микрорайоне № 34. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Всё начинается со школьных скамеек. Важно, чтобы ребята уже в школе могли получать профильные знания и ориентироваться на будущую профессию. Прокуратура защищает законы и людей — это благородное дело», — подчеркнул губернатор.
Перед началом церемонии открытия лицея, а после и класса, прошел осмотр учебных кабинетов, включая аудиторию с астрономической картой, кабинет ОБЖ с электронным тиром и специализированные классы. Особое внимание уделили прокурорскому классу, где школьники смогут познакомиться с деятельностью правоохранительных органов. На торжественной линейке Текслер присутствовал совместно с прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером.
«Вместе с Днем знаний мы открываем новый современный лицей — это один из лучших образовательных центров региона, где школьники смогут получать знания, заниматься спортом и творчеством. Здесь есть все условия, чтобы дети росли, развивались и определяли свои будущие интересы», — заявил глава региона.
Текслер также отметил масштабы развития системы образования в регионе: в этом году в школы пошли более 440 тысяч детей, среди них свыше 40 тысяч первоклассников. В День знаний в области открылись сразу четыре новых школы — две в Челябинске, одна в Магнитогорске и одна в поселке Увельский. До конца года завершится строительство еще двух, а в разных районах региона возводят еще семь.
Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области планирует оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!