В Челябинске сорвалась попытка вывести из банкротства фонд экс-депутата Госдумы Барышева

В Челябинске срывается попытка вывести из процедуры банкротства основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым фонд «Соцгород». Арбитражный суд области заблокировал попытку адвоката Владимира Синицына погасить задолженность организации перед кредиторами.
«В рамках дела о банкротстве арбитражным судом рассмотрено заявление Синицына Владимира Викторовича о намерении погасить требования уполномоченного органа к должнику об уплате обязательных платежей. В удовлетворении ходатайства судом отказано», — сообщили в пресс-службе областного арбитража.
«Соцгород» появился в Челябинске весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Андрею Барышеву на выборах в гордуму и заксобрание области. Затем в 2016 году при поддержке активистов фонда Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу. В 2021 году политик не смог переизбраться, рассорившись с «Единой Россией», властями региона и областного центра.
Фонд экс-депутата оказался должен минимущества региона 11,4 млн рублей и самостоятельно подал заявление о банкротстве. В марте 2025 года адвокат Синицын обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме. Позже, уже после введения внешнего наблюдения в «Соцгороде», минимущества выставило фонду дополнительный счет на сумму 8,7 млн рублей, но Синицын также обязался вернуть и этот долг. Сейчас процесс вывода фонда из банкротства застопорился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!