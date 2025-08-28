Копейский горсуд Челябинской области отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД города Валентина Исламова. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. Силовика обвиняют в получении взяток от наркоманов.
При установлении личности Исламова выяснилось, что в органах он работает с 2008 года, женат и воспитывает дочь. Родственники пришли в суд поддержать его. Жена не скрывала слез, Исламов же всем видом показывал, что все будет в порядке.
Само заседание прошло в закрытом режиме. Следователь Александр Шарипов и прокурор Жанна Синдянкина убедили суд, что во время процесса будут озвучены сведения, составляющие государственную тайну. При этом Исламов и его адвокат Алексей Родинов не возражали против присутствия СМИ. Но корреспондент пустили лишь на оглашение решения.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Исламова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28 октября», — зачитала решение судья Наталья Литвиненко.
Исламов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ОРЧ СБ регионального ГУ МВД. В областном следкоме на него завели уголовное дело по факту взятки. Предварительно, с декабря 2023 года по август 2025 года Исламов получил свыше 200 тысяч рублей от наркоманов. За это он освобождал их от ответственности.
После выявления преступления в отношении Исламова была начата служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ.
«Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции ведется на регулярной основе и находится на постоянном контроле у руководства Главка. Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка», — напомнили в пресс-службе областного главка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!