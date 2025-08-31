На Златоустовском метзаводе начались сокращения сотрудников

На Златоустовском металлургическом заводе (ЗМЗ, Челябинская область) осенью начались сокращения сотрудников. Как URA.RU рассказала сотрудница центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), идет вторая волна, обещают третью.
«У нас в лаборатории сначала сократили пять человек, теперь увольняют еще 11. Предупредили, чтобы ждали третью волну сокращений», — сообщила собеседница URA.RU.
По словам женщины, объявили, что необходимо уволить 500 человек. В рамках второго этапа планируется сократить 140 работников. Также персонал по очереди отправляют в вынужденный простой с частичной оплатой.
«Насчет 140 человек не подтверждаем. По официальным данным, с октября сокращают 45 человек. Кто-то раньше уйдет по соглашению сторон раньше. С середины октября также вводится режим неполного рабочего времени», — уточнили URA.RU в челябинском отделении Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
В профсоюзном офисе добавили, что профком завода согласился на режим неполного рабочего времени при условии отсутствия массовых сокращений. В качестве причины для сокращений администрация обозначила снижение объемов производства из-за отсутствия заказов. В ГМПР заметили: спад произошел по всей отрасли.
За положением в металлургии наблюдают власти и профсоюзы. В правительстве и ГМПР в курсе проблем и держат ситуацию на контроле. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы Главного управления по труду и занятости региона и металлургического завода. При поступлении ответов они будут опубликованы.
ЗМЗ работает на площадке признанного несостоятельным Златоустовского электрометаллургического комбината, банкротство которого завершилось весной 2024 года. Процедура конкурсного производства была запущена тремя годами ранее. Исковые требования о признании несостоятельным признали 15 компаний и физлиц. Пока шло банкротство, одним из самых крупных кредиторов стал Павел Кротов. Бизнесмен выкупил права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод „Красный Октябрь“.
В ходе прошедших заседаний арбитраж установил, что бенефициарами завода являлись Дмитрий Герасименко и экс-глава предприятия Александр Кретов. С них было солидарно взыскано 1,136 млрд рублей. Долги получилось продать только за бесценок. Герасименко в 2023 году суд в Волгограде заочно осудил к восьми годам лишения свободы и штрафу.
Работавшие на златоустовской площадке предприятия банкротились неоднократно. Новое предприятие ЗМЗ работает с 2019 года. Является производителем высококачественных спецсталей. Согласно данным СБИС, численность завода чуть превышает 2,7 тысячи сотрудников.
