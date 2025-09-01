ФКУ «Уралуправтодор» запретило менять старые и обветшавшие остановки на Новомосковском тракте (рядом со спортивным кварталом Архангела Михаила). Об отказе чиновников группе компаний «А1», планировавшей установить новые остановочные комплексы за свой счет, узнал telegram-канал «ЖЭК Потрошитель».
«В рамках завершающего этапа благоустройства территории „Спортивного квартала“ предлагаем осуществить замену двух ветхих остановочных комплексов, расположенных в районе Хрустальногорской развязки Новомосковского тракта, на современные аналоги», — сказано в обращении «А1» (имеется в распоряжении редакции), компания работает по заказу Русской медной компании. Также уточняется, что инвестор готов убрать обветшавшие остановки, профинансировать производство, транспортировку и монтаж новых и в дальнейшем обслуживать комплексы.
Но в «Уралуправтодоре» пояснили, что остановки уже меняли в 2014 году, когда ремонтировали Пермский тракт, поэтому надобности в их обновлении нет. «Уралуправтодор не усматривает законных оснований для замены предложенных остановочных комплексов», — говорится в ответном письме за подписью замначальника «Уралуправтодора» Ольги Медведевой.
Современные остановочные комплексы должны были появиться в рамках развития спортивного квартала Архангела Михаила. Улицу торжественно открыли в Екатеринбурге в День города 16 августа. На церемонию прилетал секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, телеведущий Владимир Соловьев. Также в открытии приняли участие уральский полпред президента Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
В квартале расположен многофункциональный спортивный комплекс. В нем есть зоны для занятий единоборствами, крупнейший фитнес-зал, в том числе для кроссфита, кафе, конференц-зал на 250 человек, самый большой в стране подземный тир — площадка для тренировок Академии практической стрельбы.
Также в «Архангеле Михаиле» есть — пока единственный на Урале — экстрим-парк со скалодромом, зоной батутов, дорожками для скейтеров и велосипедистов, корт для падела. А для юных гостей отведена отдельная территория для прогулок.
