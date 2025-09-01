В лесу между поселками Красный Адуй и Кедровое (Свердловская область) грибники заметили большую медведицу. Дикий зверь попал в объектив фотоловушки, рассказал очевидец.
«Грибники и ягодники, будьте осторожны, в нашем лесу между Красным Адуем и Кедровое зафиксирован крупный медведь. Будьте бдительны», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. Вместе с косолапым был маленький медвежонок.
Ранее еще одну медведицу с двумя медвежатами увидели в поселке Старая Туринка. Зверей привлекло обилие ягод рядом с населенным пунктом. Специалист департамента по охране животного мира региона в Карпинске Дмитрий Щукин пояснил URA.RU, что сообщения о медведях получал еще весной и неоднократно выезжал на место.
