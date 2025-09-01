01 сентября 2025

Под Екатеринбургом заметили огромного медведя. Фото

Возле свердловского поселка Красный Адуй заметили медведя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведицу с детенышем зафиксировали в лесу между поселками
Медведицу с детенышем зафиксировали в лесу между поселками Фото:

В лесу между поселками Красный Адуй и Кедровое (Свердловская область) грибники заметили большую медведицу. Дикий зверь попал в объектив фотоловушки, рассказал очевидец.

«Грибники и ягодники, будьте осторожны, в нашем лесу между Красным Адуем и Кедровое зафиксирован крупный медведь. Будьте бдительны», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. Вместе с косолапым был маленький медвежонок.

Ранее еще одну медведицу с двумя медвежатами увидели в поселке Старая Туринка. Зверей привлекло обилие ягод рядом с населенным пунктом. Специалист департамента по охране животного мира региона в Карпинске Дмитрий Щукин пояснил URA.RU, что сообщения о медведях получал еще весной и неоднократно выезжал на место.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу между поселками Красный Адуй и Кедровое (Свердловская область) грибники заметили большую медведицу. Дикий зверь попал в объектив фотоловушки, рассказал очевидец. «Грибники и ягодники, будьте осторожны, в нашем лесу между Красным Адуем и Кедровое зафиксирован крупный медведь. Будьте бдительны», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. Вместе с косолапым был маленький медвежонок. Ранее еще одну медведицу с двумя медвежатами увидели в поселке Старая Туринка. Зверей привлекло обилие ягод рядом с населенным пунктом. Специалист департамента по охране животного мира региона в Карпинске Дмитрий Щукин пояснил URA.RU, что сообщения о медведях получал еще весной и неоднократно выезжал на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...