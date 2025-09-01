В Екатеринбурге открыли новый спортивный кластер «Легенда» на Уралмаше, который построили за год. Здесь разместились спортивная школа №19, а также баскетбольная имени Александра Канделя — заслуженного мастера спорта СССР. Первым протестировал площадку, на которую потратили порядка 400 млн рублей, мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«У школы Канделя, наконец-то, появился свой дом (раньше она размещалась на базе УрГПУ, — прим. URA.RU). Здесь можно будет проводить различного уровня турниры, потому что площадка соответствует абсолютно всем международным стандартам. Я уверен, что к тем фамилиям, которые уже прославили уральский баскетбол, — это и Анатолий Мышкин, и Станислав Еремин, и Ольга Коростелева, и сам Александр Ефимович Кандель, — именно здесь появятся новые спортивные звезды», — заявил Орлов.
В беседе с корреспондентом URA.RU замдиректора школы №19 Татьяна Мелких отметила, что в ближайшие дни комплекс будут вводить в единый Всероссийский реестр для проведения соревнований. «Туда будем включать и международные соревнования. Здесь есть все условия для этого. Баскетбольный зал создан по всем стандартам, необходимым для проведения международных соревнований», — подчеркнула она.
Само здание построено по проекту Новоуральского ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). Площадь «Легенды» составляет четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже трехэтажного здания располагается тренажерный зал, который могут на коммерческой основе посещать и жители близлежащих домов, художественной гимнастики, раздевалки и медицинский кабинет. На втором — школа №19 и имени Канделя. На третьем разместилась администрация. Рядом с комплексом сохранилась ледовая арена и футбольное поле.
Строительство комплекса началось в сентябре 2024 года на месте снесенной спортивной школы №19. Контакт был заключен на 395 миллионов рублей. Но в итоге сумма составила чуть больше 400 миллионов. За строительством лично следил Орлов. Обещали, что «Легенду» откроют перед началом нового учебного 2025-2026 года.
