01 сентября 2025

На Уралмаше построили новый спортивный кластер за 400 млн рублей: что внутри. Фото

В Екатеринбурге открылся первый спортивный кластер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов дал старт работе нового комплекса
Алексей Орлов дал старт работе нового комплекса Фото:

В Екатеринбурге открыли новый спортивный кластер «Легенда» на Уралмаше, который построили за год. Здесь разместились спортивная школа №19, а также баскетбольная имени Александра Канделя — заслуженного мастера спорта СССР. Первым протестировал площадку, на которую потратили порядка 400 млн рублей, мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.  

Людмила Фитина, Алексей Мещеряков, Алексей Орлов, Владислав Овчинников, Леонид Рапопорт
Людмила Фитина, Алексей Мещеряков, Алексей Орлов, Владислав Овчинников, Леонид Рапопорт
Фото:

«У школы Канделя, наконец-то, появился свой дом (раньше она размещалась на базе УрГПУ, — прим. URA.RU). Здесь можно будет проводить различного уровня турниры, потому что площадка соответствует абсолютно всем международным стандартам. Я уверен, что к тем фамилиям, которые уже прославили уральский баскетбол, — это и Анатолий Мышкин, и Станислав Еремин, и Ольга Коростелева, и сам Александр Ефимович Кандель, — именно здесь появятся новые спортивные звезды», — заявил Орлов.

В беседе с корреспондентом URA.RU замдиректора школы №19 Татьяна Мелких отметила, что в ближайшие дни комплекс будут вводить в единый Всероссийский реестр для проведения соревнований. «Туда будем включать и международные соревнования. Здесь есть все условия для этого. Баскетбольный зал создан по всем стандартам, необходимым для проведения международных соревнований», — подчеркнула она. 

Само здание построено по проекту Новоуральского ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). Площадь «Легенды» составляет четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже трехэтажного здания располагается тренажерный зал, который могут на коммерческой основе посещать и жители близлежащих домов, художественной гимнастики, раздевалки и медицинский кабинет. На втором — школа №19 и имени Канделя. На третьем разместилась администрация. Рядом с комплексом сохранилась ледовая арена и футбольное поле.

Строительство комплекса началось в сентябре 2024 года на месте снесенной спортивной школы №19. Контакт был заключен на 395 миллионов рублей. Но в итоге сумма составила чуть больше 400 миллионов. За строительством лично следил Орлов. Обещали, что «Легенду» откроют перед началом нового учебного 2025-2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге открыли новый спортивный кластер «Легенда» на Уралмаше, который построили за год. Здесь разместились спортивная школа №19, а также баскетбольная имени Александра Канделя — заслуженного мастера спорта СССР. Первым протестировал площадку, на которую потратили порядка 400 млн рублей, мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.   «У школы Канделя, наконец-то, появился свой дом (раньше она размещалась на базе УрГПУ, — прим. URA.RU). Здесь можно будет проводить различного уровня турниры, потому что площадка соответствует абсолютно всем международным стандартам. Я уверен, что к тем фамилиям, которые уже прославили уральский баскетбол, — это и Анатолий Мышкин, и Станислав Еремин, и Ольга Коростелева, и сам Александр Ефимович Кандель, — именно здесь появятся новые спортивные звезды», — заявил Орлов. В беседе с корреспондентом URA.RU замдиректора школы №19 Татьяна Мелких отметила, что в ближайшие дни комплекс будут вводить в единый Всероссийский реестр для проведения соревнований. «Туда будем включать и международные соревнования. Здесь есть все условия для этого. Баскетбольный зал создан по всем стандартам, необходимым для проведения международных соревнований», — подчеркнула она.  Само здание построено по проекту Новоуральского ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). Площадь «Легенды» составляет четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже трехэтажного здания располагается тренажерный зал, который могут на коммерческой основе посещать и жители близлежащих домов, художественной гимнастики, раздевалки и медицинский кабинет. На втором — школа №19 и имени Канделя. На третьем разместилась администрация. Рядом с комплексом сохранилась ледовая арена и футбольное поле. Строительство комплекса началось в сентябре 2024 года на месте снесенной спортивной школы №19. Контакт был заключен на 395 миллионов рублей. Но в итоге сумма составила чуть больше 400 миллионов. За строительством лично следил Орлов. Обещали, что «Легенду» откроют перед началом нового учебного 2025-2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...