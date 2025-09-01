В Екатеринбурге закроется один из легендарных театров города

Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге закроется в 2026 году. Виной всему ремонт верхней механики сцены, который продлится примерно до середины 2027 года.
«В мае [2026 года] мы планируем закрыться на капитальный ремонт. Верхняя механика сцены у нас 1963 года. К сожалению, спланировать так, как это сделал театр драмы, чтобы не останавливать творческий процесс, у нас не получится, потому что конструктив нашего здания этого не позволяет. Нам нужно полностью разбирать колосниковую башню театра, менять перекрытия, поэтому ремонт запланирован на 14 месяцев», — заявил гендиректор театра Ян Смоленцев на пресс-конференции в ТАСС.
На время реставрации музкомедия планирует переехать в Верхнюю Пышму. Там сейчас достраивают здание частного универсального театра Theatrum.
