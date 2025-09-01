В Академическом районе Екатеринбурга восьмиклассникам из школы № 16 придется учиться до позднего вечера. На расписание, по которому последний урок второй смены заканчивается в 20:00, пожаловались родители. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«В 16-й школе только в 20:00 заканчиваются уроки, хотя должны заканчиваться не позже 19:00. Или это я что-то не понимаю», — посетовал собеседник. Недавно Минпросвещения РФ утвердило единый режим работы школ, согласно которому занятия заканчиваться не позднее 19:00.
Всего в расписании школьников второй смены семь уроков. Первый начинается в 14:00, а последний заканчивается в 20:00.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии. Ответ будет опубликован, как только появится.
