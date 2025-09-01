01 сентября 2025

Свердловчанин заказал из Германии 15 предметов с нацисткой символикой. Фото

В посылке были найдены альбомы, документы и атрибутику с запрещенной символикой
В посылке были найдены альбомы, документы и атрибутику с запрещенной символикой

Житель Свердловской области заказал из Германии 15 предметов с нацисткой символикой, которую обнаружили сотрудники Уральской оперативной таможни. В посылке находились документы, фотографии и предметы с запрещенной символикой, сообщили в пресс-службе «Федеральной таможенной службы».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что житель Свердловской области заказал в интернете атрибутику с запрещенной символикой для личной коллекции. Всего в посылке находилось 15 предметов — документы, фотографии немецких солдат, альбомы и предметы одежды с запрещенными элементами — свастикой и изображением имперского орла», — рассказали в ведомстве.

После проверки эксперты установили, что изъятые вещи содержат признаки экстремистской направленности. В отношении нарушителя инициировано административное производство по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Лицу, совершившему данное правонарушение, грозят штрафные санкции, а также изъятие продукции.

