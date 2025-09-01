01 сентября 2025

Подросток, нуждающийся в медпомощи, пропал в свердловском селе. Фото

В селе Слобода пропал 17-летний парень, нуждающийся в медпомощи
© Служба новостей «URA.RU»
Рост пропавшего 170 сантиметров
Рост пропавшего 170 сантиметров Фото:

В селе Слобода (Первоуральск, Свердловская область) с 1 сентября не могут найти 17-летнего Михаила Шишкина, который ушел на прогулку и не вернулся домой. Парень нуждается в медпомощи, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Шишкин Михаил Алексеевич. 1 сентября не вернулся с прогулки. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсетях.

Молодой человек может находиться в одном из районов Первоуральского муниципального округа. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
