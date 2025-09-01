МЧС: Свердловскую область накроют сильные дожди

В Свердловской области 3 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Закройте окна и двери. Проверьте ливневую канализацию — владельцам частных домов: очистите стоки от мусора», — пояснили там. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скорость на дорогах, а также не пытаться проезжать затопленные участки.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
