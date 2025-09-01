01 сентября 2025

МЧС: Свердловскую область накроют сильные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода ожидается 3 сентября
Непогода ожидается 3 сентября Фото:

В Свердловской области 3 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Закройте окна и двери. Проверьте ливневую канализацию — владельцам частных домов: очистите стоки от мусора», — пояснили там. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скорость на дорогах, а также не пытаться проезжать затопленные участки.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 3 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Закройте окна и двери. Проверьте ливневую канализацию — владельцам частных домов: очистите стоки от мусора», — пояснили там. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скорость на дорогах, а также не пытаться проезжать затопленные участки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...