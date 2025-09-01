01 сентября 2025

В Кольцово дети поздравили пассажиров с Днем знаний. Видео

Дети сотрудников аэропорта Кольцово поздравили пассажиров с Днем знаний
В Кольцово дети сотрудников аэропорта поздравили пассажиров с Днем знаний, записав специальные объявления, которые транслируются в течение всего дня в здании авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Дети сотрудников Кольцово 1 сентября поздравляют пассажиров с Днем знаний. Объявления, записанные юными дикторами, по традиции весь день звучат в здании аэровокзального комплекса», — рассказали представители аэропорта в своем telegram-канале.

Юные дикторы призывают пассажиров решать все задачи на «отлично» и получать только хорошие оценки. Также дети пожелали новых открытий и идей.

