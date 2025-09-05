Путин: на Дальнем Востоке должны создать условия, чтобы люди хотели жить

Дальнем Востоке необходимо создать такие условия, чтобы люди хотели жить и работать в этом регионе. С таким заявлением выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин.
«Нужно создать условия, чтобы люди [Дальнем Востоке] могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать и так далее», — заявил Путин. Он также отметил, что именно на Дальнем Востоке создается будущее России. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Восточный экономический форум проводится с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.