Руководство пермского вуза скорректировало скандальное ИИ-расписание после коллективной жалобы

Руководство ПГНИУ заверило, что скорректировало расписание, составленное искусственным интеллектом. Ранее на него массово жаловались студенты и педагоги. Занятия по обновленному расписанию начнутся с 8 сентября, рассказали URA.RU в вузе. Сам эксперимент по внедрению ИИ-расписания в университете объяснили ростом числа студентов и нагрузкой на аудиторный фонд.
«Это был наш первый опыт, оказалось, не вполне удачный. Мы проделали большую работу за эту неделю, учли конструктивную критику и с понедельника работаем по новому расписанию», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов.
Там добавили, что новое расписание учитывает исторически сложившиеся смены на факультетах и в институтах, минимизированы «окна» между парами у студентов и преподавателей, переходы между корпусами, оснащенность аудиторий. Также были проработаны индивидуальные просьбы преподавателей, отметило руководство вуза.
Ранее URA.RU сообщало о том, что преподаватели ПГНИУ подготовили коллективное обращение к ректору Игорю Германову и профсоюзному комитету в связи с недовольством расписанием, которое составлено с использованием искусственного интеллекта. Всего под документом подписи поставили 70 сотрудников вуза.
Сформированное с использованием ИИ расписание было опубликовано 29 августа. В результате педагогов ожидали занятия в ранние утренние и поздние вечерние часы с продолжительными перерывами между парами. Кроме того, некоторые аудитории для проведения занятий были определены неудачно.
Сначала администрация вуза уведомила сотрудников о том, что пересмотр расписания будет осуществляться вручную, что может занять не менее двух недель. До завершения этого процесса преподавателям и студентам было рекомендовано ежедневно следить за актуальными изменениями в расписании, чтобы узнавать о возможных корректировках.
