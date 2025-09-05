В Пермском крае власти предусмотрели выплаты и пособия на детей. Ряд выплат отдельным категориям граждан проиндексирован с 1 июля текущего года. О том, кто и в каком размере может рассчитывать на поддержку государства и региона, выяснило URA.RU.
Единовременное пособие на детей
Размер единого пособия на детей рассчитывается от величины прожиточного минимума (с 1 января — 15 825 рублей для детей; 17 782 рублей — для трудоспособного населения) и назначается с учетом нуждаемости. Получателями пособия являются семьи, имеющие детей (в том числе малообеспеченные), а также беременные женщины.
В 2025 году размер пособий на детей составляет:
- 7 912,50 рублей (50% от прожиточного минимума);
- 11 868,75 рублей (75% от прожиточного минимума);
- 15 825 рублей (100% от прожиточного минимума).
На беременных женщин:
- 8 891 рубль (50%);
- 13 336,75 рублей (75% от прожиточного минимума);
- 17 782 рубля (100% от прожиточного минимума).
Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет
Выплачивается на первого ребенка, рожденного в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. Размер пособия в текущем году составляет 15 825 рублей.
Выплата молодым семьям
Региональная единовременная выплата полагается в том случае, если в молодой семей рождаются дети. Ее можно направить на приобретение жилья. Пермский край — единственный регион в РФ, где молодые семьи получают такую материальную поддержку из средств местного бюджета.
Выплата при рождении детей для студентов и региональный студкапитал
С 2025 года в Пермском крае введена единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составляет 135 тысяч рублей. Кроме того, студентки, ставшие мамами, могут получить региональный студенческий капитал. Размер единовременной выплаты составляет более 134 тысяч рублей.
Выплаты многодетным семьям и кормящим матерям
С 1 июля проиндексированы выплаты многодетным семьям и кормящим матерям. Ежемесячные выплаты многодетным на детей (в возрасте от 17 до 23 лет), которые учатся очно — 557,05 рублей. Пособие кормящим матерям — 4003,83 рубля.
Индексация коснулась и тех пермяков, в семье которых родились близнецы (двое и более детей). Выплата на каждого ребенка составляет 140 153 рубля (было 127 994 рубля).
Ежемесячная выплата из средств маткапитала
Назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину регионального прожиточного минимума на человека (32 628 рублей). Размер такой выплаты в текущем году составляет 15 825 рублей.
