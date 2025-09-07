Экономический рост Грузии напрямую зависит от сотрудничества с Россией. Об этом заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.
«Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией», — сообщил Пипия РИА Новости. По словам Пипии, Россия остается главным торгово-экономическим партнером республики.
Политик вошел в состав делегации в Донецкую Народную Республику. В рамках встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным представители Грузии обсудили потенциал развития социальных и культурных связей между регионами.
Ранее грузинские власти неоднократно заявляли о давлении со стороны западных стран с целью втянуть Тбилиси в конфликт против России, в том числе обещая военную поддержку в обмен на открытие «второго фронта». После отказа Грузии присоединиться к антироссийским действиям в 2022 году, представители Евросоюза, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, прибегли к шантажу и угрозам отмены безвизового режима.
