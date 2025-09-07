В Грузии напомнили о важной связи с Россией

Политик Пипия: рост экономики Грузии напрямую связан с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия остается главным торгово-экономическим партнером республики
Россия остается главным торгово-экономическим партнером республики Фото:

Экономический рост Грузии напрямую зависит от сотрудничества с Россией. Об этом заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией», — сообщил Пипия РИА Новости. По словам Пипии, Россия остается главным торгово-экономическим партнером республики.

Политик вошел в состав делегации в Донецкую Народную Республику. В рамках встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным представители Грузии обсудили потенциал развития социальных и культурных связей между регионами.

Ранее грузинские власти неоднократно заявляли о давлении со стороны западных стран с целью втянуть Тбилиси в конфликт против России, в том числе обещая военную поддержку в обмен на открытие «второго фронта». После отказа Грузии присоединиться к антироссийским действиям в 2022 году, представители Евросоюза, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, прибегли к шантажу и угрозам отмены безвизового режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономический рост Грузии напрямую зависит от сотрудничества с Россией. Об этом заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. «Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией», — сообщил Пипия РИА Новости. По словам Пипии, Россия остается главным торгово-экономическим партнером республики. Политик вошел в состав делегации в Донецкую Народную Республику. В рамках встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным представители Грузии обсудили потенциал развития социальных и культурных связей между регионами. Ранее грузинские власти неоднократно заявляли о давлении со стороны западных стран с целью втянуть Тбилиси в конфликт против России, в том числе обещая военную поддержку в обмен на открытие «второго фронта». После отказа Грузии присоединиться к антироссийским действиям в 2022 году, представители Евросоюза, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, прибегли к шантажу и угрозам отмены безвизового режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...