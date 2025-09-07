В ХМАО грабители жестоко убили человека

В дачном поселке «Речник» (Сургут) трое грабителей жестоко убили мужчину, нанеся ему множественные ножевые ранения и похитили восемь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ.
«Потерпевший приехал в обозначенное обвиняемыми место — на территорию садоводческого товарищества „Речник“ города Сургута, где на него было совершено разбойное нападение. Двое обвиняемых поочередно нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения, а третий фигурант, действуя согласно совместному преступному плану, увез соучастников с места преступления с похищенными денежными средствами. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — сообщили агентству в следственном комитете.
Подозреваемые убедили потерпевшего, что могут обменять рубли на иностранную валюту по выгодному курсу. После того, как мужчина привез им деньги — его жестоко убили, а затем скрылись за границей, где и были задержаны полицией. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по статьям «разбой» и «убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Дело направлено в суд ХМАО.
