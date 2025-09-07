Суд отклонил апелляцию жителя ХМАО, который уклонялся от службы в армии

Суд Югры оставил без изменений приговор жителю Нижневартовска, который попытался получить освобождение от армии за взятку в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Житель Нижневартовска получил 500 тысяч рублей штрафа за попытку выкупить освобождение от призыва через фиктивный диагноз. В марте он признан виновным по ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки в крупном размере за заведомо незаконные действия. Апелляционный суд оснований для отмены или изменения приговора не установил, . приговор оставлен без изменений», — следует из сообщения пресс-службы Судов Югры.
Уточняется, что адвокат осужденного настаивал на отмене наказания, утверждая, что его подзащитный сотрудничал со следствием и раскаялся. Однако суд посчитал эти доводы недостаточными. В ведомстве подчеркнули, что статья 291 УК РФ предусматривает освобождение от ответственности лишь в случае, если человек сам сообщил о даче взятки до начала официальной проверки. В данном случае мужчина начал сотрудничать со следствием уже после того, как его действия были раскрыты правоохранительными органами.
Это дело — часть масштабной антикоррупционной проверки в системе призыва Нижневартовска. Правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела в отношении нескольких врачей и посредников, которые могли быть причастны к оформлению фиктивных диагнозов для уклонения от службы в армии. Оперативники продолжают расследование и не исключают появления новых фигурантов по аналогичным эпизодам.
Ранее URA.RU сообщало, в ХМАО суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении самого председателя военно-врачебной комиссии Царегородцева. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 4,5 миллионов рублей.
