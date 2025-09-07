В Сургуте за месяц подорожали новостройки на 10%

В Сургуте (ХМАО) за август стоимость квартир в новостройках выросла на 10%. По этому показателю город уступил только Чебоксарам, где цены поднялись на 11,1 %, следует из аналитики портала «Мир квартир».
«Квадратный метр новостроек в августе подорожал в 50 городах из 70 исследованных. Более всего квартиры подорожали в Чебоксарах (+11,1 %), Сургуте (+10 %), Курске (+9,5 %)», — говорится в исследовании. Средняя цена квартиры в новом доме в Сургуте превысила девять миллионов рублей.
Гендиректор портала Павел Луценко объяснил рост цен снижением доходности по банковским вкладам. По его словам, люди начали снимать накопления, выросшие за время высоких ставок, и активнее вкладывать их в недвижимость.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры стали активнее интересоваться покупкой квартир на вторичном рынке. За месяц спрос по региону вырос сразу на 15%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!