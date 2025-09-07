В Сургутском районе прошел бизнес-лагерь для югорских предпринимателей. Более ста участников в неформальной обстановке обменялись опытом и обсудили новые подходы к бизнесу, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой Бизнес».
«В бизнес-лагере, как и всегда, царит атмосфера желания учиться, общаться, делиться опытом, вдохновляться и вдохновлять друг друга. С большим интересом слушали всех спикеров. Прошла площадка общения бизнеса и власти. Предприниматели благодарят, и понимаешь, что работаешь не зря», — рассказала врио гендиректора фонда Ольга Кашина.
Участников обучали федеральные спикеры, среди них эксперты «Яндекса», бизнес-коучи, актеры, продюсеры, блогеры. В программе были практический ИИ-хакатон, стратегические сессии и мастер-классы по интеграции искусственного интеллекта в бизнес.
«Впечатления космические — энергия, которая идёт от людей, размывает все границы. Это синергия власти, бизнеса, заинтересованных людей. Они не только предприниматели, но и жители наших муниципалитетов, которые заинтересованы в развитии и в том, чтобы оказывать качественные услуги», — отметила замдиректора департамента экономики Югры Лариса Шанаурина.
Подобные встречи для предпринимателей в Югре проходят не первый год. Бизнесменам уже знаком формат, поэтому многие посещают их регулярно. «Три дня среди леса, костров и разговоров о бизнесе и жизни — это было больше, чем просто программа. Это было пространство, где можно было замедлиться, услышать себя и других, почувствовать поддержку и обменяться энергией», — добавила предприниматель Анастасия Дубицкая.
