07 сентября 2025

В ХМАО предпринимателям устроили бизнес-лагерь в лесу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Бизнес-лагерь объединил более 100 предпринимателей
Бизнес-лагерь объединил более 100 предпринимателей Фото:

В Сургутском районе прошел бизнес-лагерь для югорских предпринимателей. Более ста участников в неформальной обстановке обменялись опытом и обсудили новые подходы к бизнесу, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой Бизнес».

«В бизнес-лагере, как и всегда, царит атмосфера желания учиться, общаться, делиться опытом, вдохновляться и вдохновлять друг друга. С большим интересом слушали всех спикеров. Прошла площадка общения бизнеса и власти. Предприниматели благодарят, и понимаешь, что работаешь не зря», — рассказала врио гендиректора фонда Ольга Кашина.

Участников обучали федеральные спикеры, среди них эксперты «Яндекса», бизнес-коучи, актеры, продюсеры, блогеры. В программе были практический ИИ-хакатон, стратегические сессии и мастер-классы по интеграции искусственного интеллекта в бизнес.

«Впечатления космические — энергия, которая идёт от людей, размывает все границы. Это синергия власти, бизнеса, заинтересованных людей. Они не только предприниматели, но и жители наших муниципалитетов, которые заинтересованы в развитии и в том, чтобы оказывать качественные услуги», — отметила замдиректора департамента экономики Югры Лариса Шанаурина.

Подобные встречи для предпринимателей в Югре проходят не первый год. Бизнесменам уже знаком формат, поэтому многие посещают их регулярно. «Три дня среди леса, костров и разговоров о бизнесе и жизни — это было больше, чем просто программа. Это было пространство, где можно было замедлиться, услышать себя и других, почувствовать поддержку и обменяться энергией», — добавила предприниматель Анастасия Дубицкая.

