Соцфонд назвал город ХМАО с самой высокой пенсией

В ХМАО самые высокие пенсии получают жители Урая. Средней размер выплаты составляет без малого 36 тысяч рублей, сообщил региональный соцфонд.
«В ХМАО в августе самая высокая пенсия — 35 819 рублей, была у жителей Урая», — следует из статистических данных югорского Соцфонда. Меньше всего пенсия у живущих в Кондинском районе — 29 335 рублей.
Средний размер пенсии в целом по ХМАО — 34 223 рублей. Самая маленькая пенсия — социальная, она составляет 21 637 рублей, чуть больше пенсия по случаю потери кормильца — 21 751 рублей. Больше всех получают федеральные государственные служащие, их пенсия превысила 48 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры могут разово забрать всю сумму накопительной пенсии. Условия выплат и порядок оформления разъяснили в региональном отделении Соцфонда.
