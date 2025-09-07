Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных ягод ХМАО

В Югре озвучен список ягод, которые рекомендуется включать в осеннее меню для поддержания иммунитета и здоровья. Самые полезные дикоросы — черника, малина, ежевика, клюква и смородина, сообщил региональный Роспотребнадзор.
«Сентябрь — это время сбора многих ягод, которые богаты витаминами и полезными веществами. В топе-5 полезных ягод, которые можно найти в этом месяце — черника, малина, ежевика, клюква и смородина», — сообщила пресс-служба ведомства.
Эти ягоды отличаются высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Черника содержит витамины С и К, полезна для зрения и памяти, а также поддерживает здоровье сердца.
В сообщении отмечается, что малина богата клетчаткой и антоцианами, ежевика помогает контролировать уровень сахара в крови, клюква известна мочегонным действием и профилактикой инфекций, а смородина укрепляет иммунитет.
Специалисты советуют употреблять ягоды свежими или в составе блюд, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости тщательно мыть ягоды перед употреблением во избежание инфекций. Эксперты рекомендуют использовать сезонные продукты как часть сбалансированного питания, особенно в межсезонье, когда возрастает риск простудных заболеваний.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. Литр дикороса продают в среднем по 350 рублей за литр.
