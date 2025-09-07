07 сентября 2025

Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных ягод ХМАО

Топ-5 полезных ягод ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор ХМАО посоветовал ягоды, которые поддержат иммунитет
Роспотребнадзор ХМАО посоветовал ягоды, которые поддержат иммунитет Фото:

В Югре озвучен список ягод, которые рекомендуется включать в осеннее меню для поддержания иммунитета и здоровья. Самые полезные дикоросы — черника, малина, ежевика, клюква и смородина, сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Сентябрь — это время сбора многих ягод, которые богаты витаминами и полезными веществами. В топе-5 полезных ягод, которые можно найти в этом месяце — черника, малина, ежевика, клюква и смородина», — сообщила пресс-служба ведомства. 

Эти ягоды отличаются высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Черника содержит витамины С и К, полезна для зрения и памяти, а также поддерживает здоровье сердца.

В сообщении отмечается, что малина богата клетчаткой и антоцианами, ежевика помогает контролировать уровень сахара в крови, клюква известна мочегонным действием и профилактикой инфекций, а смородина укрепляет иммунитет.

Специалисты советуют употреблять ягоды свежими или в составе блюд, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости тщательно мыть ягоды перед употреблением во избежание инфекций. Эксперты рекомендуют использовать сезонные продукты как часть сбалансированного питания, особенно в межсезонье, когда возрастает риск простудных заболеваний.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. Литр дикороса продают в среднем по 350 рублей за литр. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре озвучен список ягод, которые рекомендуется включать в осеннее меню для поддержания иммунитета и здоровья. Самые полезные дикоросы — черника, малина, ежевика, клюква и смородина, сообщил региональный Роспотребнадзор. «Сентябрь — это время сбора многих ягод, которые богаты витаминами и полезными веществами. В топе-5 полезных ягод, которые можно найти в этом месяце — черника, малина, ежевика, клюква и смородина», — сообщила пресс-служба ведомства.  Эти ягоды отличаются высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Черника содержит витамины С и К, полезна для зрения и памяти, а также поддерживает здоровье сердца. В сообщении отмечается, что малина богата клетчаткой и антоцианами, ежевика помогает контролировать уровень сахара в крови, клюква известна мочегонным действием и профилактикой инфекций, а смородина укрепляет иммунитет. Специалисты советуют употреблять ягоды свежими или в составе блюд, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости тщательно мыть ягоды перед употреблением во избежание инфекций. Эксперты рекомендуют использовать сезонные продукты как часть сбалансированного питания, особенно в межсезонье, когда возрастает риск простудных заболеваний. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. Литр дикороса продают в среднем по 350 рублей за литр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...