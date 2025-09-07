07 сентября 2025

Полиция ХМАО проверяет сообщения об угрозах терактов в школах после поста Мизулиной

Мизулина заявила в полицию из-за террористических угроз в школах ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Мизулина заявила, что к угрозам, поступающим в школы Мегиона, может быть причастен ЦИПсО Украины
Мизулина заявила, что к угрозам, поступающим в школы Мегиона, может быть причастен ЦИПсО Украины

Полиция ХМАО начала проверку об угрозах терактов в школах Мегиона после поста в telegram-канале руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сообщение из-за угроз терактами в школах Мегиона поступило. Ведется проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее руководитель Лиги безопасного интернета заявила, что к угрозам может быть причастен украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Мегион: инфо о каналах с угрозами школам направили в полицию. Судя по всему, начался учебный год и ЦИПсО Украины вернулось к проверенному методу создания паники среди школьников, их родителей и учителей. Уже третий год подряд продолжается появление таких каналов, из-за которых почти каждый день в разных городах эвакуируют школы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

