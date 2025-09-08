Компания миллиардера из ХМАО получила сотни тысяч штрафа за трудоустройство китайца

Суд оштрафовал миллиардера Сарапина из ХМАО за трудоустройство мигранта из Китая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миллиардер из ХМАО отдал сотни тысяч за нарушение при трудоустройстве китайца
Миллиардер из ХМАО отдал сотни тысяч за нарушение при трудоустройстве китайца Фото:

Арбитражный суд Югры оштрафовал компанию «Ремэкс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Сарапину, за нарушение миграционного законодательства при приеме на работу гражданина Китая. Фирма не уведомила об этом миграционную службу, говорится в материалах суда.

«При проверке выявлено, что ООО „ПКФ Ремэкс“ нарушило закон о правовом положении иностранных граждан. Фирма не уведомила территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранным гражданином из Китайской Народной Республики. Суд решил признать общество виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — отмечается в постановлении суда, которое есть в распоряжении URA.RU.

По закону штраф для компаний по этой статье — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Представитель фирмы признал вину, пояснил, что это первый опыт работы с иностранцами и они не знали о требовании. Суд учел смягчающие обстоятельства и снизил размер штрафа, но посчитал, что его нельзя заменить предупреждением.

URA.RU направило запрос в компанию «Ремэкс». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компании Сарапина («Ремэкс», «Ремэкс Трак», «ПКФ Ремэкс» и «МК Ремэкс») занимаются продажей и обслуживанием дорожно-строительной техники. В 2023 году они увеличили выручку на 10 миллиардов рублей, однако в 2024 году финансовые показатели холдинга резко снизились.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Югры оштрафовал компанию «Ремэкс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Сарапину, за нарушение миграционного законодательства при приеме на работу гражданина Китая. Фирма не уведомила об этом миграционную службу, говорится в материалах суда. «При проверке выявлено, что ООО „ПКФ Ремэкс“ нарушило закон о правовом положении иностранных граждан. Фирма не уведомила территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранным гражданином из Китайской Народной Республики. Суд решил признать общество виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — отмечается в постановлении суда, которое есть в распоряжении URA.RU. По закону штраф для компаний по этой статье — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Представитель фирмы признал вину, пояснил, что это первый опыт работы с иностранцами и они не знали о требовании. Суд учел смягчающие обстоятельства и снизил размер штрафа, но посчитал, что его нельзя заменить предупреждением. URA.RU направило запрос в компанию «Ремэкс». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компании Сарапина («Ремэкс», «Ремэкс Трак», «ПКФ Ремэкс» и «МК Ремэкс») занимаются продажей и обслуживанием дорожно-строительной техники. В 2023 году они увеличили выручку на 10 миллиардов рублей, однако в 2024 году финансовые показатели холдинга резко снизились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...