Прокуратура назвала города с самым высоким уровнем коррупции в ХМАО

Нижневартовск и Сургут (ХМАО) считаются самыми коррумпированными городами региона. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано на этих двух территориях, сообщает прокуратура Югры.
«В текущем году на территории округа выявлено 347 коррупционных преступлений, более половины из которых связаны со взяточничеством. Наибольшее количество криминальных деяний выявлено на территориях городов Нижневартовска и Сургута», — следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.
Количество раскрытых коррупционных преступлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сохранилось на уровне 2024 года и составило 85 человек. Основная часть уголовных дел связана с получением и дачей взяток должностными лицами, а также злоупотреблением служебными полномочиями и коммерческим подкупом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте стали в три раза чаще брать взятки. В 2024 году выявлено 21 преступление, а в 2023 году — семь.
