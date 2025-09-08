В ХМАО взлетели цены на водку

Стоимость водки в Югре с начала 2025 года выросла более чем на 11%. Средняя по региону цена за литр спиртного почти добралась до 900 рублей, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра водки в Ханты-Мансийском автономном округе в начале сентября в среднем составила более 876 рублей. В январе цена была на уровне около 786 рублей. Рост составил почти 11,5%», — следует из информации службы статистики.
Среди крупнейших городов Югры дороже всего спиртное сейчас продают в Ханты-Мансийске, где за литр просят более 914 рублей. На втором месте Сургут, здесь средняя стоимость водки около 888 рублей.
Дешевле спиртное продают в Нижневартовске. В городе оно стоит почти 831 рубль.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре с начала года выросла стоимость на большинство социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Больше всего с января подорожали овощи, фрукты, мясо, рыба и соль.
