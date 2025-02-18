Депутат Крашенинников презентовал книгу и нашел новых читателей среди уральских VIP. Фото

Депутат ГД Крашенинников презентовал седьмую книгу о развитии права в России

18 февраля 2025 в 13:51 Размер текста - 17 +

Павел Крашенинников активно занимается не только законотворческой деятельностью, но и просветительской Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге книгу «На пути к сверхдержаве», которая стала седьмой в серии о становлении государственного права в России. Статусные гости, среди которых полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Евгений Куйвашев, пообещали ее прочитать. На презентации был и корреспондент URA.RU. «Книга посвящена анализу государственно-правовых событий в нашей стране с 1939 по 1953 годы, то есть это довоенное время, годы войны, период до 5 марта 1953-го, когда умер [руководитель СССР Иосиф] Сталин. В книге посвящаю много строк тем, кто ковал победу в годы ВОВ именно в тылу — сейчас, в год 80-летия победы, это особенно актуально. Предыдущие мои работы как раз показывают все цепочку государственно-правовых отношений, начиная с IX века, становления нашего государства, огромную роль в котором сыграла и Русская православная церковь…», — рассказал Крашенинников на презентации. На презентациях книг Крашенинников традиционно собирается весь местный истеблишмент Фото: Размик Закарян © URA.RU Выступивший следом Жога признался, что эта книга будет следующей, которую он прочитает. Полпред активно интересуется историей, а его любимый писатель — Валентин Пикуль, писавший как раз на эту тематику. «Есть такое выражение: „Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего“. Сегодня мы наблюдаем, как на территории нашего соседнего государства, Украины, забыли историю. Еще задолго до 2014 года там начали уничтожать исторические книги, убирать их из школьных библиотек — я был свидетелем этих событий. Шла планомерная подмена исторических понятий, подмена заслуг и роли Советского Союза в войне. Такие события нельзя допускать», — подчеркнул Жога. Губернатор поблагодарил Крашенинникова, что тот проводит презентации на своей малой родине, в Уральском государственном юридическом университете, который заканчивал. «Это очень важно для всех ребят, которые обучаются тут, которые на расстоянии вытянутой руки находятся с уникальным и смелым человеком, взявшимся разбирать сложнейший период истории нашей страны. Не каждому это под силу. Проводя аналогии с сегодняшним днем, значимость книги возрастает вдвойне, и я с удовольствием ее прочитаю», — выступил Куйвашев. В презентации также приняли участие спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий, студенты, магистранты и аспиранты УрГЮУ, представители научного сообщества и общественники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге книгу «На пути к сверхдержаве», которая стала седьмой в серии о становлении государственного права в России. Статусные гости, среди которых полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Евгений Куйвашев, пообещали ее прочитать. На презентации был и корреспондент URA.RU. «Книга посвящена анализу государственно-правовых событий в нашей стране с 1939 по 1953 годы, то есть это довоенное время, годы войны, период до 5 марта 1953-го, когда умер [руководитель СССР Иосиф] Сталин. В книге посвящаю много строк тем, кто ковал победу в годы ВОВ именно в тылу — сейчас, в год 80-летия победы, это особенно актуально. Предыдущие мои работы как раз показывают все цепочку государственно-правовых отношений, начиная с IX века, становления нашего государства, огромную роль в котором сыграла и Русская православная церковь…», — рассказал Крашенинников на презентации. Выступивший следом Жога признался, что эта книга будет следующей, которую он прочитает. Полпред активно интересуется историей, а его любимый писатель — Валентин Пикуль, писавший как раз на эту тематику. «Есть такое выражение: „Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего“. Сегодня мы наблюдаем, как на территории нашего соседнего государства, Украины, забыли историю. Еще задолго до 2014 года там начали уничтожать исторические книги, убирать их из школьных библиотек — я был свидетелем этих событий. Шла планомерная подмена исторических понятий, подмена заслуг и роли Советского Союза в войне. Такие события нельзя допускать», — подчеркнул Жога. Губернатор поблагодарил Крашенинникова, что тот проводит презентации на своей малой родине, в Уральском государственном юридическом университете, который заканчивал. «Это очень важно для всех ребят, которые обучаются тут, которые на расстоянии вытянутой руки находятся с уникальным и смелым человеком, взявшимся разбирать сложнейший период истории нашей страны. Не каждому это под силу. Проводя аналогии с сегодняшним днем, значимость книги возрастает вдвойне, и я с удовольствием ее прочитаю», — выступил Куйвашев. В презентации также приняли участие спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий, студенты, магистранты и аспиранты УрГЮУ, представители научного сообщества и общественники.