Защитник осужденной за убийство Маркелова опроверг ее освобождение

Защитник Евгении Хасис опроверг информацию о ее освобождении
Защитник Евгении Хасис опроверг информацию о ее освобождении

Защитник Евгении Хасис, осужденной за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, опроверг информацию о ее освобождении из колонии. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский. 

«Хасис пока еще находится в колонии. Информация о ее освобождении не соответствует действительности», — заявил Аграновский, передает ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ее освободили после отбытия полного срока наказания.

В январе 2022 года Верховный суд РФ сократил срок наказания Хасис с 18 до 17 лет, исключив обвинение в хранении оружия из-за истечения срока давности. Соисполнитель убийства Никита Тихонов остался осужденным на пожизненное лишение свободы. Пересмотр дела состоялся по решению ЕСПЧ, усмотревшего факты давления на присяжных.

Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой произошло в центре Москвы 19 января 2009 года. Тихонов и Хасис были признаны виновными в преступлении на почве идеологической ненависти. Впоследствии Тихонов признался в участии в серии убийств от имени Боевой организации русских националистов.

Ранее сообщалось, Евгения Хасис, осужденная за причастность к убийству адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, покинула место лишения свободы после 16 лет заключения. Меры административного надзора в отношении Хасис были введены еще в конце августа.

