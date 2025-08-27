Уличным музыкантам хотят запретить исполнять музыку иноагентов

Государственный совет Республики Крым рекомендовал муниципальным образованиям региона ввести запрет на исполнение песен и иного творчества лиц, признанных иноагентами, на открытых уличных площадках. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Государственный совет РК рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов», — написал Константинов в своем telegram-канале. Аналогичные меры предлагается распространить и на граждан других стран, которые, по мнению властей, совершают недружественные и вредоносные действия в отношении РФ.
В частности, рекомендуется отказывать уличным артистам в согласовании выступлений на открытых городских или районных площадках республики, если их репертуар включает произведения авторов, относящихся к перечисленным категориям. Глава парламента уточнил, что в ближайшее время планируется инициировать рассмотрение этого вопроса в Совете муниципальных образований Крыма. Как отметил Константинов в своем сообщении, цель введения таких ограничений — «очистить культурное пространство» региона от творчества тех, кого власти считают предателями, а также поддержать артистов, сохранивших лояльность к России.
Ранее гендиректор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов заявил, что в отношении творческих деятелей, признанных иноагентами, необходимо ввести так называемую «гражданскую смерть». По словам журналиста, государственным органам следует рассмотреть возможность изъятия авторских прав на произведения музыкантов и актеров, имеющих статус иноагентов. Белоусов полагает, что такие произведения должны быть доступны для свободного использования без необходимости получения согласия от самих авторов либо их наследников.
