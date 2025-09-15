Краснов получил одобрение от коллегии судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Кандидатура Краснова стала единственной, поступившей на конкурс после смерти предыдущего главы суда Ирины Подносовой в июле 2025 года.
«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Решение было принято единогласно», — передает РБК.
Глава ВККС Николай Тимошин, представляя Краснова, отметил его профессионализм и ответственность в работе. Он сообщил, что генпрокурор «эффективно руководит надзорным ведомством», а также подчеркнул отсутствие у родственников Краснова иностранного гражданства, предпринимательской деятельности и административных взысканий.
В ходе заседания стало известно, что Краснов представил все необходимые документы для участия в конкурсе, включая результат квалификационного экзамена на судью, который он сдал на «отлично». Кроме того, президент России Владимир Путин в августе присвоил Краснову звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу. По закону, кандидатуру председателя Верховного суда вносит президент, а окончательное решение принимает Совет Федерации. Рассмотреть вопрос сенаторы должны в течение двух недель после получения представления.
Вакантной должность председателя Верховного суда стала после смерти Ирины Подносовой, возглавлявшей инстанцию чуть более года. После официального прекращения ее полномочий 28 июля был объявлен конкурс; до окончания приема документов поступила только одна заявка — от действующего генерального прокурора. Краснов занимает пост главы Генеральной прокуратуры с января 2020 года. За пять лет его работы ведомство инициировало десятки дел о передаче активов государству и расширило список нежелательных организаций в стране.
Игорь Краснов начал карьеру следователем прокуратуры Архангельской области сразу после окончания университета в 1998 году. Затем занимал руководящие посты в Следственном комитете, где расследовал резонансные уголовные дела, в том числе убийства адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и политика Бориса Немцова.
