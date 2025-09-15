США пытаются оставить Иран без ядерного оружия

США требуют полной ликвидации всех возможностей Ирана по обогащению и переработке ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.
«Путь Ирана к созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью ликвидирован», — сказал Райт на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей в штаб-квартире ООН в Вене. Его слова прозвучали во время трансляции на сайте МАГАТЭ.
Ранее Иран и МАГАТЭ пришли к соглашению о пересмотре формата взаимодействия на фоне атак на иранские ядерные объекты. Израиль 13 июня нанес авиационные удары по объектам на территории Ирана, имеющим отношение к иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна проходит через важнейший исторический момент. Вскоре после установления перемирия обе стороны — Иран и Израиль — взаимно обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня, одновременно заявив о собственной «победе». На срыв перемирия президент США Дональд Трамп отреагировал, используя ненормативную лексику.
