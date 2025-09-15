США пытаются оставить Иран без ядерного оружия

Израиль 13 июня нанес авиационные удары по ядерным объектам на территории Ирана
Израиль 13 июня нанес авиационные удары по ядерным объектам на территории Ирана

США требуют полной ликвидации всех возможностей Ирана по обогащению и переработке ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.

«Путь Ирана к созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью ликвидирован», — сказал Райт на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей в штаб-квартире ООН в Вене. Его слова прозвучали во время трансляции на сайте МАГАТЭ.

Ранее Иран и МАГАТЭ пришли к соглашению о пересмотре формата взаимодействия на фоне атак на иранские ядерные объекты. Израиль 13 июня нанес авиационные удары по объектам на территории Ирана, имеющим отношение к иранской ядерной программе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна проходит через важнейший исторический момент. Вскоре после установления перемирия обе стороны — Иран и Израиль — взаимно обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня, одновременно заявив о собственной «победе». На срыв перемирия президент США Дональд Трамп отреагировал, используя ненормативную лексику.

