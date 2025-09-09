09 сентября 2025

МАГАТЭ и Иран согласовали условия возобновления инспекций в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представитель МИД объявил о завершении работы над ирано-иракским соглашением
Представитель МИД объявил о завершении работы над ирано-иракским соглашением Фото:

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о новом формате сотрудничества после нападений на ядерные объекты страны. Об этом сообщают иранские издания, ссылаясь на МИД государства.

«Иран и Международное агентство по атомной энергии достигли взаимопонимания о том, как взаимодействовать в новой ситуации, сложившейся после незаконных нападений США и сионистского режима на мирные ядерные объекты нашей страны», — пишет SNN.IR. Портал ссылается на представителя иранского МИД.

Израиль 13 июня осуществил авиаудары по территории Ирана, в результате которых были поражены объекты, связанные с ядерной программой страны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху тогда отметил, что государство переживает ключевой исторический этап. Вскоре после перемирия Иран и Израиль обвинили друг друга в несоблюдении условий прекращения огня, одновременно провозгласив собственную «победу». Президент США Дональд Трамп отреагировал на срыв режима прекращения огня нецензурными выражениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о новом формате сотрудничества после нападений на ядерные объекты страны. Об этом сообщают иранские издания, ссылаясь на МИД государства. «Иран и Международное агентство по атомной энергии достигли взаимопонимания о том, как взаимодействовать в новой ситуации, сложившейся после незаконных нападений США и сионистского режима на мирные ядерные объекты нашей страны», — пишет SNN.IR. Портал ссылается на представителя иранского МИД. Израиль 13 июня осуществил авиаудары по территории Ирана, в результате которых были поражены объекты, связанные с ядерной программой страны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху тогда отметил, что государство переживает ключевой исторический этап. Вскоре после перемирия Иран и Израиль обвинили друг друга в несоблюдении условий прекращения огня, одновременно провозгласив собственную «победу». Президент США Дональд Трамп отреагировал на срыв режима прекращения огня нецензурными выражениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...