Путин назвал цель учений «Запад-2025»

Целью учений является отработка защиты от любой агрессии, заявил Путин
новость из сюжетаБелоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»
Целью военных учений России с Белоруссией «Запад-2025» является отработка защиты союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Цель учений „Запад-2025“ — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24».
Сами военные учения, проводящиеся с 12 по 16 сентября 2025 года, носят оборонительный характер. Проводятся они на фоне активизации и милитаризации Польши, Германии и других стран.
