Путин назвал цель учений «Запад-2025»

Путин: цель учений «Запад-2025» - отработка защиты Союзного государства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Целью учений является отработка защиты от любой агрессии, заявил Путин
Целью учений является отработка защиты от любой агрессии, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Целью военных учений России с Белоруссией «Запад-2025» является отработка защиты союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цель учений „Запад-2025“ — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24».

Сами военные учения, проводящиеся с 12 по 16 сентября 2025 года, носят оборонительный характер. Проводятся они на фоне активизации и милитаризации Польши, Германии и других стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Целью военных учений России с Белоруссией «Запад-2025» является отработка защиты союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Цель учений „Запад-2025“ — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24». Сами военные учения, проводящиеся с 12 по 16 сентября 2025 года, носят оборонительный характер. Проводятся они на фоне активизации и милитаризации Польши, Германии и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...