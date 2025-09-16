Путин принял доклад министра обороны России по итогам учений «Запад-2025»

Путин заявил о цели учений «Запад-2025»
Путин заявил о цели учений «Запад-2025» Фото:
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Министр обороны России Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о проведении совместных стратегических учений «Запад-2025». Доклад был заслушан в ходе заседания по итогам маневров. 

Путин принял доклад Белоусова и подчеркнул, что основная задача учений — отработка совместных действий по защите Союзного государства от любых потенциальных угроз. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Учения «Запад-2025» прошли на разных полигонах на территории Беларуси и России с 12 по 16 сентября 2025 года. Маневры проводились в условиях возрастающей милитаризации Европы, в частности Германии и Польши. В учениях принимали участие военные контингенты РФ и Беларуси и ряд стран, среди которых Индия, Бангладеш, Иран и другие.

