Песков объяснил появление Путина в военной форме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление Владимира Путина в военной форме. По его словам, это не первый случай, когда глава государства надевает форму во время поездок на военные учения или при посещении штабов группировок.
«Президент и раньше в подобных ситуациях появлялся в военной форме, поэтому нынешний случай нельзя назвать исключительным», — отметил представитель Кремля во время общения с журналистами. Песков подчеркнул, что речь не идет о какой-то новой форме или смене стиля президента.
По словам пресс-секретаря, таким образом Путин выражает свое уважение к военнослужащим. «Это всегда было приоритетом его работы», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли такие появления регулярными и как их воспринимают сами военные.
Владимир Путин 16 сентября посетил полигон «Мулино», где проходила активная фаза совместных стратегических учений России и Беларуси под названием «Запад-2025». Основное внимание в ходе учений уделялось совершенствованию взаимодействия вооруженных сил Союзного государства. В рамках визита глава государства заслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова, а также акцентировал внимание на ключевой задаче маневров. По словам президента, целью учений является отработка эффективных мер по обеспечению безопасности и защите Союзного государства от возможных внешних угроз и проявлений агрессии.
