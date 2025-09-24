На международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2025» стартовало интернет-голосование за право выйти в финал проекта. В нем участвуют пермячки Юлия Савчак, Елизавета Зотова и Екатерина Кайгородова. Красотки в своих социальных сетях призывают поддержать их и записывают видеоролики.
«Наступил этап интернет-голосования. Поэтому мне нужна ваша поддержка и ваши голоса. Давайте докажем всей России и миру, что именно в Перми живут самые красивые, умные и трудолюбивые офисные сотрудницы», — написала Юлия Савчак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Интернет-голосование продлится до 5 октября. По его итогам отберут 30 участниц, которые представят свои города и страны в финале проекта. Победительница получит 3 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские красавицы попали в полуфинал конкурса после регионального этапа. Юлия Савчак и Екатерина Кайгородова работают офис-менеджерами, а Елизавета Зотова является специалистом по работе с молодежью.
