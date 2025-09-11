Бизнесмен, ругавшийся с IKEA, получил третий приговор

Суд взыскал с бизнесмена Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей
Суд приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы, сообщили журналисты из зала суда
Суд приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы, сообщили журналисты из зала суда

Тверской суд Москвы взыскал с бизнесмена Константина Пономарева более одного миллиарда рублей и назначил ему срок в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в зале суда. 

«Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства», — следует из судебного приговора. Его приводит РИА Новости. Помимо этого, ему назначено 14 лет лишения свободы. Отмечается, что причиной стало хищение у Лесбанка векселей крупных российских компаний.

Известность бизнесмен приобрел в 2010 году после того, как добился от компании IKEA выплаты в размере 25 миллиардов рублей. Они были выплачены по мировому соглашению — в уплату задолженности за аренду электрогенераторов.

