Бизнесмен, ругавшийся с IKEA, получил третий приговор

Тверской суд Москвы взыскал с бизнесмена Константина Пономарева более одного миллиарда рублей и назначил ему срок в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в зале суда.
«Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства», — следует из судебного приговора. Его приводит РИА Новости. Помимо этого, ему назначено 14 лет лишения свободы. Отмечается, что причиной стало хищение у Лесбанка векселей крупных российских компаний.
Известность бизнесмен приобрел в 2010 году после того, как добился от компании IKEA выплаты в размере 25 миллиардов рублей. Они были выплачены по мировому соглашению — в уплату задолженности за аренду электрогенераторов.
