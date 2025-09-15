Минтруд прямым текстом указал регионам, что нужно сделать с маткапиталом

Регионам необходимо индексировать материнские капиталы. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«Прошу в преддверии нового бюджетного цикла отдельным субъектам предусмотреть индексацию размера в регионах с тем, чтобы она соответствовала сегодня текущему индексу потребительских цен и его росту», — сказал Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда, проходящей на федеральной территории Сириус в Сочи. Его слова передает ТАСС. На сегодняшний день размер региональных материнских капиталов в различных субъектах России значительно отличается — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Котяков обратил внимание на то, что в ряде субъектов отсутствует индексация региональных маткапиталов. Кроме того, некоторые регионы устанавливают критерии нуждаемости для получения этой меры поддержки, что не всегда оправдано. Министр подчеркнул, что федеральный материнский капитал является демографической мерой, направленной на стимулирование рождения детей, и региональные выплаты должны выполнять аналогичную функцию.
В своем выступлении Котяков также сообщил, что на федеральном уровне ведется работа по модернизации системы материнского капитала. Рассматриваются варианты усиления влияния этой меры на решение демографических задач, в том числе на увеличение числа вторых и последующих детей в семьях.
