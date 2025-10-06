06 октября 2025

Стали известны результаты проверки воздуха после пожара на пермском заводе

Роспотребнадзор проверил воздух после крупного пожара на пермском заводе
Состояние атмосферного воздуха соответствует санитарным нормам, превышения радиационного фона не выявлено
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало проведение лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха и уровнем радиационного излучения. Анализ проводился на территории предприятия ООО «Компания Чайковский Пластик», расположенного в поселке Прикамский Чайковского округа в непосредственной близости от жилых домов. Ранее там горела кровля. 

«В день происшествия, 6 октября, специалисты ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществили отбор проб воздуха. Кроме того, они провели измерения мощности амбиентной дозы гамма-излучения. По итогам лабораторных исследований установлено, что по всем изученным показателям состояние атмосферного воздуха соответствует санитарным нормам, превышения радиационного фона не выявлено. Обращений от населения с жалобами на ухудшение качества воздуха также не поступало», — сообщает ведомство на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о данном инциденте. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность вентиляции производственного здания. До прибытия пожарных подразделений самостоятельную эвакуацию осуществили пять человек, пострадавших нет. Ликвидация пожара завершилась в 21:32.

