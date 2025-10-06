Стали известны результаты проверки воздуха после пожара на пермском заводе

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало проведение лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха и уровнем радиационного излучения. Анализ проводился на территории предприятия ООО «Компания Чайковский Пластик», расположенного в поселке Прикамский Чайковского округа в непосредственной близости от жилых домов. Ранее там горела кровля.
«В день происшествия, 6 октября, специалисты ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществили отбор проб воздуха. Кроме того, они провели измерения мощности амбиентной дозы гамма-излучения. По итогам лабораторных исследований установлено, что по всем изученным показателям состояние атмосферного воздуха соответствует санитарным нормам, превышения радиационного фона не выявлено. Обращений от населения с жалобами на ухудшение качества воздуха также не поступало», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о данном инциденте. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность вентиляции производственного здания. До прибытия пожарных подразделений самостоятельную эвакуацию осуществили пять человек, пострадавших нет. Ликвидация пожара завершилась в 21:32.
