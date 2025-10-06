Махонин в день рождения Путина поблагодарил его за внимание к Пермскому краю

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем telegram-канале он отметил важную роль главы государства в развитии страны и выразил благодарность за поддержку региона.
«Сегодня День рождения Владимира Владимировича Путина — лидера нашей великой страны. Его профессиональный и жизненный путь всегда был связан со служением Родине. Занимая высшие государственные посты, Владимир Владимирович прикладывает все усилия для того, чтобы Россия оставалась независимой и сильной страной», — говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что регион активно реализует инициативы президента в рамках нацпроектов и региональных программ. По ним в Пермском крае строятся и ремонтируются социальные объекты, обновляется инфраструктура, ведется газификация населенных пунктов. Махонин поблагодарил Путина за внимание к Прикамью и оказанное доверие.
Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Пермского края президента с днем рождения. Парламентарии пожелали главе государства крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо страны. 7 октября 2025 года Владимиру Путину исполнилось 73 года.
