06 октября 2025

Рейс из Перми в Сочи вылетит с сильной задержкой из-за ограничений в аэропорту. Скрин

В Перми на четыре часа задерживается вылет вечернего рейса в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября
Вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября Фото:

Вечерний вылет рейса из Перми в Сочи отложен. Ожидание превысит четыре часа. 

«Отправление самолета в южный курортный город было запланировано на 20:40 7 октября. Однако фактический вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

Как сообщил представитель Росавиации в своем telegram-канале, утром 7 октября в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера принята с целью обеспечения безопасности гражданской авиации.

Отправление самолета в южный курортный город было запланировано на 20:40 7 октября
Отправление самолета в южный курортный город было запланировано на 20:40 7 октября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечерний вылет рейса из Перми в Сочи отложен. Ожидание превысит четыре часа.  «Отправление самолета в южный курортный город было запланировано на 20:40 7 октября. Однако фактический вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.  Как сообщил представитель Росавиации в своем telegram-канале, утром 7 октября в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера принята с целью обеспечения безопасности гражданской авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...