Вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября
Вечерний вылет рейса из Перми в Сочи отложен. Ожидание превысит четыре часа.
«Отправление самолета в южный курортный город было запланировано на 20:40 7 октября. Однако фактический вылет из Большого Савино состоится лишь в 01:00 8 октября», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
Как сообщил представитель Росавиации в своем telegram-канале, утром 7 октября в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера принята с целью обеспечения безопасности гражданской авиации.
