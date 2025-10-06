Пермский кинотеатр покажет фильм про Курентзиса

В Перми 11 октября в 15:20 состоится специальный показ документального фильма Кристиана Бергера «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики». Картину, посвященную творческому пути дирижера Теодора Курентзиса и его влиянию на культурную жизнь города, представят на языке оригинала с русскими субтитрами, рассказали в пресс-службе «Пермской синематики».
«Документальный фильм посвящен Теодору Курентзису — дирижеру, чья деятельность стала катализатором культурной трансформации Перми. Работа оркестра musicAeterna превратила Пермь из условной периферии в точку пересечения глобального культурного диалога», — сказано в сообщении.
В фильме Кристиана Бергера (2016) документируется закулисный творческий процесс и ежедневная работа дирижера и музыкантов. Создатели отмечают, что документалист не только фиксирует репетиции и выступления, но и показывает, как художественные решения Курентзиса изменили восприятие Перми на мировой культурной карте.
