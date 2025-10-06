06 октября 2025

Пермский кинотеатр покажет фильм про Курентзиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документальный фильм посвящен Теодору Курентзису
Документальный фильм посвящен Теодору Курентзису Фото:

В Перми 11 октября в 15:20 состоится специальный показ документального фильма Кристиана Бергера «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики». Картину, посвященную творческому пути дирижера Теодора Курентзиса и его влиянию на культурную жизнь города, представят на языке оригинала с русскими субтитрами, рассказали в пресс-службе «Пермской синематики».

«Документальный фильм посвящен Теодору Курентзису — дирижеру, чья деятельность стала катализатором культурной трансформации Перми. Работа оркестра musicAeterna превратила Пермь из условной периферии в точку пересечения глобального культурного диалога», — сказано в сообщении.

В фильме Кристиана Бергера (2016) документируется закулисный творческий процесс и ежедневная работа дирижера и музыкантов. Создатели отмечают, что документалист не только фиксирует репетиции и выступления, но и показывает, как художественные решения Курентзиса изменили восприятие Перми на мировой культурной карте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 11 октября в 15:20 состоится специальный показ документального фильма Кристиана Бергера «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики». Картину, посвященную творческому пути дирижера Теодора Курентзиса и его влиянию на культурную жизнь города, представят на языке оригинала с русскими субтитрами, рассказали в пресс-службе «Пермской синематики». «Документальный фильм посвящен Теодору Курентзису — дирижеру, чья деятельность стала катализатором культурной трансформации Перми. Работа оркестра musicAeterna превратила Пермь из условной периферии в точку пересечения глобального культурного диалога», — сказано в сообщении. В фильме Кристиана Бергера (2016) документируется закулисный творческий процесс и ежедневная работа дирижера и музыкантов. Создатели отмечают, что документалист не только фиксирует репетиции и выступления, но и показывает, как художественные решения Курентзиса изменили восприятие Перми на мировой культурной карте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...