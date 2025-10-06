Конфликт соседей в Березниках закончился убийством и поджогом

В Березниках (Пермский край) возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца Челябинской области, обвиняемого в убийстве соседа и поджоге его квартиры. Преступление произошло в ночь с 29 на 30 сентября 2025 года в одной из квартир города, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
«Между соседями давно существовал конфликт, который перерос в ссору. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес удар ножом в область шеи 59-летнему мужчине. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После обвиняемый похитил имущество погибшего, поджег квартиру и попытался скрыться. Оперативными сотрудниками полиции личность обвиняемого и место его нахождения были установлены в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе СК по Пермскому краю.
Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия следователи совместно с криминалистами провели досмотр, изъяли предметы и объекты, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Назначены судебные экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и сбор доказательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.