Десятки нелегальных таксистов работали возле железнодорожного вокзала в Перми

Во время рейда у вокзала Пермь II более половины такси оказались нелегалами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Планируется проводить подобные мероприятия регулярной основе — не реже одного раза в месяц
Планируется проводить подобные мероприятия регулярной основе — не реже одного раза в месяц Фото:

Сотрудники Министерства транспорта Пермского края совместно с пермскими полицейскими провели проверку деятельности такси. В ходе рейда на площади Гайдара, в рамках которого было остановлено свыше 30 автомобилей, выявлено, что 20 из них работают с нарушениями.

«Подобные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере таксомоторных перевозок. Планируется проводить их на регулярной основе — не реже одного раза в месяц», — уточняет ведомство в telegram-канале. 

Согласно действующему законодательству, для легальной работы в такси водителю необходимо оформить статус индивидуального предпринимателя либо самозанятого гражданина, а также получить соответствующее разрешение на осуществление перевозок. Кроме того, транспортное средство должно быть включено в реестр легковых такси, соответствовать установленным требованиям по окраске кузова (белый цвет с красно-белым элементом в виде «шахматки») и быть оснащено специальным опознавательным фонарем на крыше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Министерства транспорта Пермского края совместно с пермскими полицейскими провели проверку деятельности такси. В ходе рейда на площади Гайдара, в рамках которого было остановлено свыше 30 автомобилей, выявлено, что 20 из них работают с нарушениями. «Подобные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере таксомоторных перевозок. Планируется проводить их на регулярной основе — не реже одного раза в месяц», — уточняет ведомство в telegram-канале.  Согласно действующему законодательству, для легальной работы в такси водителю необходимо оформить статус индивидуального предпринимателя либо самозанятого гражданина, а также получить соответствующее разрешение на осуществление перевозок. Кроме того, транспортное средство должно быть включено в реестр легковых такси, соответствовать установленным требованиям по окраске кузова (белый цвет с красно-белым элементом в виде «шахматки») и быть оснащено специальным опознавательным фонарем на крыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...