Десятки нелегальных таксистов работали возле железнодорожного вокзала в Перми

Сотрудники Министерства транспорта Пермского края совместно с пермскими полицейскими провели проверку деятельности такси. В ходе рейда на площади Гайдара, в рамках которого было остановлено свыше 30 автомобилей, выявлено, что 20 из них работают с нарушениями.
«Подобные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере таксомоторных перевозок. Планируется проводить их на регулярной основе — не реже одного раза в месяц», — уточняет ведомство в telegram-канале.
Согласно действующему законодательству, для легальной работы в такси водителю необходимо оформить статус индивидуального предпринимателя либо самозанятого гражданина, а также получить соответствующее разрешение на осуществление перевозок. Кроме того, транспортное средство должно быть включено в реестр легковых такси, соответствовать установленным требованиям по окраске кузова (белый цвет с красно-белым элементом в виде «шахматки») и быть оснащено специальным опознавательным фонарем на крыше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.