Шесть остановок в Перми официально сменили название

В Перми официально переименовали остановки у площади Трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Название сменят остановки по улицам Сибирской, Чернышевского и Белинского
Название сменят остановки по улицам Сибирской, Чернышевского и Белинского Фото:

Остановки у бывшей площади Карла Маркса в Перми официально переименовали в «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин. 

«Присвоить остановочным пунктам, расположенным по улицам Сибирской, Чернышевского, Белинского в Свердловском районе Перми, путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“ наименование „Город трудовой доблести“, — говорится в документе. Теперь департаменту транспорта Перми требуется изменить навигационную информацию на остановках и маршруты автобусов.

Совет по топонимике поддержал инициативу по переименованию остановок около стелы «Пермь — город трудовой доблести» в апреле. Ранее в Перми официально переименовали площадь Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Остановки у бывшей площади Карла Маркса в Перми официально переименовали в «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин.  «Присвоить остановочным пунктам, расположенным по улицам Сибирской, Чернышевского, Белинского в Свердловском районе Перми, путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“ наименование „Город трудовой доблести“, — говорится в документе. Теперь департаменту транспорта Перми требуется изменить навигационную информацию на остановках и маршруты автобусов. Совет по топонимике поддержал инициативу по переименованию остановок около стелы «Пермь — город трудовой доблести» в апреле. Ранее в Перми официально переименовали площадь Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...