Шесть остановок в Перми официально сменили название

Остановки у бывшей площади Карла Маркса в Перми официально переименовали в «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин.
«Присвоить остановочным пунктам, расположенным по улицам Сибирской, Чернышевского, Белинского в Свердловском районе Перми, путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“ наименование „Город трудовой доблести“, — говорится в документе. Теперь департаменту транспорта Перми требуется изменить навигационную информацию на остановках и маршруты автобусов.
Совет по топонимике поддержал инициативу по переименованию остановок около стелы «Пермь — город трудовой доблести» в апреле. Ранее в Перми официально переименовали площадь Карла Маркса в площадь Трудовой доблести.
