Парламент Пермского края поздравил Путина с днем рождения

Законодательное собрание Пермского края поздравило президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Парламентарии пожелали главе государства крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо страны.
«Последовательная поддержка инициатив и внимание президента к развитию региона способствуют всестороннему и поступательному прогрессу Прикамья. За последние годы при непосредственном участии Владимира Владимировича в краевом центре были введены в эксплуатацию новый корпус инфекционной больницы, современный зоопарк и спортивный комплекс „Энергия“. Пермский край занимает ведущие позиции по реализации национальных проектов, инициированных главой государства», — сообщает telegram-канал Парламент| Пермский край.
Там добавили, что Пермский край закрепил за собой статус опорного региона РФ. На его территории реализуются масштабные инфраструктурные проекты, ведется подготовка высококвалифицированных специалистов, происходят значимые научные открытия, а также производится техника для нужд оборонно-промышленного комплекса и гражданского сектора.
Кроме того, строятся современные школы, больницы, дома культуры, обновляется транспортная инфраструктура. В настоящее время в регионе продолжается возведение таких крупных объектов, как межвузовский кампус «Будущее Пармы» и новая спортивная арена.
